Arriva a Milano la prima edizione di “Genitori senza tabù”

Nasce “Genitori senza tabù”, un percorso di educazione affettiva e sessuale pensato per futuri genitori e per chi desidera acquisire strumenti e maggiore consapevolezza nel parlare di corpo, emozioni, relazioni e sessualità con i propri figli. Il corso è ideato da Espressy in collaborazione con BASE Milano, spazio culturale di riferimento per la sperimentazione e la formazione nella città di Milano.

Per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://forms.gle/dGDAPbKVCtgj5AK48

Diventare genitori significa prepararsi a molti aspetti della vita quotidiana, ma più raramente ci si sofferma su come accompagnare i figli nella scoperta del proprio corpo, delle emozioni e delle relazioni. “Genitori senza tabù” nasce proprio da questa esigenza: promuovere l’idea che l’educazione affettiva e sessuale non inizi nell’adolescenza, ma sia un processo che parte fin dai primi anni di vita e coinvolge tutte le persone che partecipano alla crescita di un individuo.

Il percorso, guidato da Francesco Ferreri, antropologo e consulente sessuale, porrà al centro il dialogo, la consapevolezza e la costruzione di un linguaggio aperto e rispettoso per accompagnare le nuove generazioni nella scoperta di sé e delle relazioni e si articolerà in cinque incontri da due ore ciascuno. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto accessibile, informato e non giudicante, in cui affrontare domande concrete che spesso restano senza risposta: come parlare ai bambini di corpo e cambiamenti? Come evitare imbarazzi, stereotipi e tabù? Come costruire una relazione basata sulla fiducia, in cui i figli possano fare domande e sentirsi ascoltati?

Attraverso esempi pratici e momenti di dialogo tra i partecipanti, il corso affronterà temi fondamentali per la crescita affettiva e relazionale dei bambini: dal rapporto con il corpo e il contatto fisico alla costruzione dell’identità, dal rispetto e dal consenso nelle relazioni fino alla gestione delle prime esperienze digitali.

Gli incontri si terranno presso BASE Milano (Via Bergognone, 34) nello spazio Ufficio Privé – Music Room, dalle ore 10.00 alle 12.00, secondo il seguente calendario:

11 aprile: “Nascere come genitori – Il corpo, la crescita e le emozioni”, nel quale si rifletterà su cosa significa diventare genitori e come accompagnare i figli nella scoperta di sé.

18 aprile: “Corpo e contatto – Consapevolezza e fiducia”, in cui si imparerà a rispettare il proprio corpo e costruire una cultura del contatto e della fiducia fin dai primi anni.

9 maggio: “Differenze e identità – Genere, gusti, ruoli e amicizie”, nel quale si guideranno i bambini nella scoperta delle differenze e nella valorizzazione della pluralità.

16 maggio: “Il consenso – Imparare il rispetto nelle relazioni”, per trasmettere ai figli il significato di rispetto e reciprocità nelle relazioni.

23 maggio: “Crescere nell’era digitale – Schermi, contenuti e presenza genitoriale”, nel quale si accompagneranno le prime esperienze digitali con consapevolezza e presenza attenta dei genitori.

La partecipazione ha un costo di 150 euro (prezzo complessivo per le 10 ore), con uno sconto del 25% sull’acquisto di due biglietti, pensato per coppie o per chi desidera partecipare insieme a un’altra persona. Il corso prevede un numero di partecipanti compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 35 persone, con iscrizione al link e, successivamente, pagamento tramite bonifico.

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia