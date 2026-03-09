Debutta “I Profiteroles Rubati”: nuovo caso tra improvvisazione, enigmi gastronomici e il coinvolgimento attivo del pubblico nella Torino di inizio Novecento.

Il crimine non va mai in vacanza, nemmeno quando c’è di mezzo la pasticceria reale. Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico che ha portato a ben cinque “tutto esaurito” consecutivi, l’ormai celebre commissario Pautasso si appresta a calcare nuovamente il palcoscenico del Teatro Esedra.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo alle ore 21.00 con un nuovo, esilarante capitolo della saga: “I Profiteroles Rubati”.

Le “Giallo comiche del commissario Pautasso” non sono semplici spettacoli teatrali, ma un vero e proprio esperimento di intrattenimento interattivo.

In un’atmosfera sospesa tra la Torino d’inizio Novecento e la pura fantasia, la linea tra attori e spettatori si fa sottile: il pubblico non è solo testimone del mistero, ma diventa parte integrante dell’indagine, chiamato a districarsi tra indizi improbabili e testimonianze bizzarre per risolvere l’enigma della serata.

Questa volta, il commissario dovrà vedersela con un reato che minaccia la serenità della corte e delle tavole nobiliari: la misteriosa sparizione di un vassoio di prelibati profiteroles. Tra intrighi amorosi che si intrecciano a segreti gastronomici, Pautasso guiderà la platea in un’indagine serrata dove l’improvvisazione regna sovrana.

Chi ha osato trafugare i dolci reali? E quale movente si nasconde dietro un gesto così audace?

