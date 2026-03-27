Art Week Milano 2026. Ugo La Pietra “ERBARIO e GLI INVASATI”

n occasione dell’Art Week 2026 (13 al 19 aprile), Casa degli Artisti presenta un duplice progetto – di e con Ugo La Pietra – che articola una riflessione sul valore del fare come spazio di relazione tra arte e artigianato, individuo e collettività, natura e progetto. Il percorso si sviluppa in due installazioni: ERBARIO, opera inedita di Ugo La Pietra, e GLI INVASATI, progetto coordinato dal “maestro” in dialogo con i residenti e le residenti di Casa degli Artisti.

I progetti, allestiti negli spazi esterni della Casa, nascono dalla collaborazione tra Casa degli Artisti (Mariavera Chiari, Susanna Ravelli, Giulia Restifo) e Ugo La Pietra con il sostegno della Fondazione Michelangelo, organizzazione internazionale impegnata nella valorizzazione dei mestieri d’arte e nella trasmissione intergenerazionale delle competenze che animerà l’intera Casa di progetti in dialogo tra arte e design per tutta la settimana successiva, durante la Design Week (21-26 aprile), all’interno di “Arts & Crafts & Design”, una nuova vetrina collaborativa che riunisce quattro attori chiave della scena artigianale e del design milanese: Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Fondazione Michelangelo per la Creatività e l’Artigianato, Creative Academy e Serapian.

Non una partnership formale quindi, ma una convergenza strutturale nel superare la distinzione gerarchica tra arti maggiori e applicate, nel riconoscere nel gesto manuale un atto culturale e politico, nel sostenere l’intergenerazionalità e riaffermare la relazione tra uomo e ambiente come matrice del progetto. La ricerca di La Pietra incarna questa visione, traducendola in un lavoro in cui la terra diventa origine comune e il progetto uno spazio di trasformazione condivisa.

Le installazioni ERBARIO e GLI INVASATI, visitabili fino alla fine di maggio 2026, si integrano pienamente nella vita artistica della Casa che, una volta conclusa la Design Week, tornerà a essere centro di residenza.

Casa degli Artisti

Corso Garibaldi 89/A (entrata da via Tommaso da Cazzaniga), Milano

www.casadegliartisti.com info@casadegliartisti.org

Orari di apertura

dal martedì alla domenica, dalle 12.30 alle 19.00, con chiusura il lunedì

Ingresso libero

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