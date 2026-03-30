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Bollate: in cammino per la pace, 46^ Marcia della Fraternità

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Domenica 19 Aprile 2026 Bollate si mette in moto!

Torna l’appuntamento con la Marcia della Fraternità, un momento speciale per riscoprire il valore dello stare insieme e della solidarietà.

Ecco il programma

Domenica 19 Aprile 2026, dalle ore 09.15 alle 12.00 circa
Partenza dall’oratorio di Ospiate via Fornace Mariani n. 14 – Castellazzo – Bollate Centro e ritorno in oratorio

Il ricavato della Marcia contribuirà a sostenere l’accoglienza di sfollati dalla Siria.

Info: 347 5846453 – 02 3503136
email: segreteria.smonica@gmail.com

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