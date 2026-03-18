Venerdì 27 marzo, alle ore 19.30, a Bologna, allo SpazioAltrove (Viale Pepoli, 62/a), si terrà lo showcase dell’attrice e cantante CAROLINE PAGANI.

L’artista eseguirà alcuni brani e interpreterà degli inediti in prosa e poesia tratti dall’album “PAGANI PER PAGANI”, Targa Tenco 2025 nella categoria “Miglior Album a Progetto”, dedicato al fratello Herbert Pagani.

L’evento è a ingresso libero sino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni inviare una mail a spazioaltroveinfo@gmail.com o chiamare il seguente numero 3333824192.

Il progetto discografico “PAGANI PER PAGANI” è un viaggio nell’attività e nella produzione artistica italiana e francese di Herbert Pagani, artista poliedrico che ha esplorato molteplici forme espressive, dalla pittura alla scultura, dalla canzone alla radio, dal cinema al teatro.

Un album che vede collaborazioni preziose con ospiti come Danilo Rea, Fabio Concato, Giorgio Conte, Shel Shapiro, Alessandro Nidi, Moni Ovadia, Francesca Della Monica, Emanuele Vezzoli. In questo disco si celebra l’amore in tutte le sue forme, intrecciando arti diverse come musica, poesia, teatro e pittura, e riaffermando il ruolo di Herbert Pagani come artista visionario e poliedrico.

Pagani, con sorprendente preveggenza, aveva già anticipato temi attuali come pandemie, guerre, cambiamenti climatici, i pericoli dell’iper-tecnologia, e la necessità del riciclo. Le sue poesie in musica sono popolate da amori intensi, contrastati, da passioni grandi, assolute, da sentimenti veri, puri, cristallini, totalizzanti.

Le sue canzoni sono preghiere, apologie e poesie in musica. Con la sua arte ha mostrato i problemi di oggi con l’anticipo e la preveggenza che hanno i poeti. Pagani ci lascia un’opera di un’attualità bruciante, di impressionante ricchezza, modernità e contemporaneità, di analisi e di prospettiva, generosa, senza concessioni e compromessi.

Con quest’opera di straordinaria attualità, Caroline Pagani evidenzia l’importanza di riscoprire e preservare un patrimonio artistico prezioso e senza tempo.

Questa la tracklist di “PAGANI PER PAGANI”: “Palcoscenico”; “Albergo a ore” con Danilo Rea; “Cento Scalini” con Francesca Della Monica; “Sai che basta l’amore” con Alessandro Nidi; “Serenata”; “Da niente a niente” (Volo AZ 106) con Fabio Concato; “Porta via” con Shel Shapiro; “Ca fait trois jours que j’ai pas fait l’amour” con Giorgio Conte; “Un capretto (Dona dona)” con Moni Ovadia; “La bonne franquette”; “Non mi venite a dire” con Alessandro Nidi; “Signor Caruso”; “La mia generazione”; “Il condannato” con Alessandro Nidi; “Lombardia” con Alessandro Nidi; “Concerto pour pieds nus et orchestre” con Alessandro Nidi; “Ti ringrazio vita”; “Imagine”; Un capretto (Dona dona)” con Moni Ovadia e Caroline Pagani.

Brani in prosa e poesia: “Per la vita quotidiana o per il mio Universo (poesia inedita)”; “La musica di Bach (Concerto per Yehoudi Menuhin)”; “Lettera a un figlio (Lettere e scritti per la pace)”; “Uno strappo nel cielo (Scritti per la pace)”; “Pour la vie quotidienne ou pour mon Univers”.

https://www.carolinepagani.net/

https://open.spotify.com/artist/3yilXIN1xURTpYCUtrWBMd?si=-NMC9Sm_SXiIZaMhOg1U

www.instagram.com/carolinepagani/

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