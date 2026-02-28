Edward Maya, producer e DJ rumeno noto a livello internazionale per il successo globale “Stereo Love” e William Imola, poliedrico artista italiano con radici pop dance internazionali, sono stati invitati a partecipare alla finalissima del 6 marzo della prossima edizione del San Marino Song Contest 2026.

Maya e Imola presenteranno in questa occasione per la prima volta dal vivo l’inedita “Balla”, terzo capitolo di una collaborazione avviata nel 2024 che sarà disponibile in tutti gli store digitali dal prossimo 6 marzo.

La collaborazione tra Edward Maya e William Imola nasce dalla volontà dell’artista italiano (con una carriera che si muove tra musica, tv e cucina) di collaborare con uno dei suoi artisti preferiti di sempre. Dopo essere entrati in contatto, i due hanno intrapreso un percorso artistico condiviso che ha portato prima alla pubblicazione di “Show Me Love” (2024) e poi “L’Ultima Notte” (2025).

“Balla”, il brano che sarà presentato per la prima volta dal vivo sul palco del San Marino Song Contest durante la finalissima del 6 marzo, è un ulteriore passo in avanti in un sodalizio ormai consolidato.

Parlando della loro collaborazione, WILLIAM IMOLA ha raccontato: “La prima volta che ho contattato Edward mi disse che non era solito accettare collaborazioni da artisti che non conosceva ma che quando aveva ricevuto la mia mail aveva sentito fin da subito qualcosa di diverso, come se fosse un segno che dovessimo lavorare insieme. Per me, che sono molto credente, queste parole hanno avuto un significato davvero profondo”.

Parlando invece della collaborazione artistica e del brano in uscita, Imola ha aggiunto: “È la prima volta che partecipo al San Marino Song Contest e sono felice di farlo insieme ad Edward. Senza Balla però non sarebbe successo nulla di tutto questo e mi sento di dover ringraziare Giacomo Maiolini della Time Records per averci spronato a lavorare su questo singolo, brano in cui lui ha creduto fin dal primo ascolto”.

EDWARD MAYA conferma la forte sinergia del duo: “La musica è un linguaggio internazionale, un modo di comunicare oltre ogni barriera e la collaborazione tra me e William ne è la prova. Sono felice del percorso fatto insieme fino ad ora e sono certo che anche Balla ci darà grandi soddisfazioni.

Pensare poi di portare questo brano in una gara così importante mi rende di orgoglio”.

Instagram: https://www.instagram.com/edwardmayaofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@edwardmayaofficial

YouTube: https://www.youtube.com/@officialEdwardMaya

Facebook: https://www.facebook.com/EdwardMayaOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/williamimola_official/

TikTok: https://www.tiktok.com/@williamimola_official

YouTube: https://www.youtube.com/@williamimola_official

Facebook: https://www.facebook.com/Williamimolaattore

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia