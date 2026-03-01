Sal da Vinci vince il festival di Sanremo 2026

Si é conclusa la 76a edizione del Festival di Sanremo, presentata per l’ultima volta da Carlo Conti e in cui é spiccata Laura Pausini nella veste di co-conduttrice.
Sal Da Vinci ha vinto il festival con la canzone “Per sempre”
Al secondo posto: Sayf
Al terzo posto: Ditonellapiaga
Al quarto posto: Arisa
Al quinto posto: Fedez e Masini
Vince il premio della critica Mia Martini: Fulminacci
Vince il premio della Sala Stampa: Serena Brancale
Vincono il premio Sergio Bardotti per ii miglior testo: Fedez e Masini
Vince il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale: Ditonellapiaga
Vince il premio Tim: Serena Brancale
