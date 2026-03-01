9.5 C
Sal da Vinci vince il festival di Sanremo 2026

sal-da-vinci Nella foto Sal Da Vinci

Si é conclusa la 76a edizione del Festival di Sanremo, presentata per l’ultima volta da Carlo Conti e in cui é spiccata Laura Pausini nella veste di co-conduttrice.

Sal Da Vinci ha vinto il festival con la canzone “Per sempre”

Al secondo posto: Sayf

Al terzo posto: Ditonellapiaga

Al quarto posto: Arisa

Al quinto posto:  Fedez e Masini

Vince il premio della critica Mia Martini: Fulminacci

Vince il premio della Sala Stampa: Serena Brancale

Vincono il premio Sergio Bardotti per ii miglior testo: Fedez e Masini

Vince il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale: Ditonellapiaga

Vince il premio Tim: Serena Brancale

