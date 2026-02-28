I festeggiamenti continuano per i 60 anni dei Pooh!
Dopo le prime due date del 14 e 16 maggio (SOLD OUT!), a grande richiesta si aggiunge una terza data il 17 maggio all’Arena di Verona per “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena”!
Tre appuntamenti speciali in un luogo che ha segnato più volte la storia live della band, per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant’anni!
I POOH, già protagonisti in numerose occasioni sul palco dell’Arena di Verona, torneranno questa volta con uno spettacolo completamente inedito, in cui saranno accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per una veste musicale nuova ed emozionante, capace di valorizzare un repertorio senza tempo e di offrire al pubblico un’esperienza unica.
I biglietti per la nuova data sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.
Dopo gli appuntamenti speciali all’Arena di Verona, quest’estate arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre.
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia