MUSICA

“White Feather Hawk Tail Deer Hunter”: nuovo singolo di Lana del Rey

Tiziana Barbetta
Lana del Rey ha pubblicato il nuovo singolo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il videoclip ufficiale della traccia, uscito oggi, è stato realizzato da Lana direttamente con il suo team.

“White Feather Hawk Tail Deer Hunter” è stato scritto da Lana con la sorella Chuck Grant, dal cognato Jason Pickens e dal marito di Lana, Jeffrey Dufrene.

Il singolo è prodotto da Lana con il suo collaboratore di lunga data Jack Antonoff, con gli archi di Drew Erickson, che ha co-prodotto la canzone. Il mixing è realizzato da Dean Reid e Laura Sisk.

La traccia intima e ricca di archi, segue l’uscita dei singoli pubblicati nel 2025, “Henry, come on” (il secondo debutto di Lana più alto in streaming dopo “Say Yes To Heaven”) e “Bluebird”.

Lo scorso anno Lana ha concluso un tour tutto sold-out negli stadi in UK e Irlanda con due date allo stadio di Wembley e una performance già divenuta iconica allo Stagecoach Festival.

