4 C
Milano
giovedì, Febbraio 19, 2026
HomeCULTURA
CULTURA

Federico Buffa al TAM, con “Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
86
FedericoBuffa
FedericoBuffa

Federico Buffa, uno dei più grandi storyteller sportivi in Italia, parte con il tour teatrale dello spettacolo dedicato alla star del basket Kobe Bryant che approderà al TAM Teatro Arcimboldi di Milano con due imperdibili date, il 2 e il 23 marzo 2026.

OTTO INFINITO, per la regia di Maria Elisabetta Marelli, è un racconto teatrale dedicato alla leggenda mondiale del basket, Kobe Bryant, tra la sua ossessione per il successo e la sua sete di conoscenza, la sete di conoscenza e la capacità di ispirare generazioni.

Un viaggio narrativo coinvolgente, ricco di aneddoti e spunti di riflessione.

Con questo spettacolo Federico Buffa torna a teatro con la sua grande passione, il basket, esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti.

Infinito_Buffa_Ph-Lugli
Infinito_Buffa_Ph-Lugli

Un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo.

Nel raccontare la vita di Kobe Bryant, Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico.

Lo spettacolo è un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, grazie alle musiche di Alessandro Nidi (pianoforte) sul palco insieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone) e ad immagini evocative che accompagneranno il pubblico in questo viaggio unico.

Il light designer è Luca de Candido, i visual sono di Francesco Poroli con la post-produzione e  animazione di Mattia Galione.

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Stefano Nazzi: da giovedì 19 febbraio il nuovo tour teatrale
Articolo successivo
“White Feather Hawk Tail Deer Hunter”: nuovo singolo di Lana del Rey
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy