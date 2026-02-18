Federico Buffa, uno dei più grandi storyteller sportivi in Italia, parte con il tour teatrale dello spettacolo dedicato alla star del basket Kobe Bryant che approderà al TAM Teatro Arcimboldi di Milano con due imperdibili date, il 2 e il 23 marzo 2026.

OTTO INFINITO, per la regia di Maria Elisabetta Marelli, è un racconto teatrale dedicato alla leggenda mondiale del basket, Kobe Bryant, tra la sua ossessione per il successo e la sua sete di conoscenza, la sete di conoscenza e la capacità di ispirare generazioni.

Un viaggio narrativo coinvolgente, ricco di aneddoti e spunti di riflessione.

Con questo spettacolo Federico Buffa torna a teatro con la sua grande passione, il basket, esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti.

Un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo.

Nel raccontare la vita di Kobe Bryant, Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico.

Lo spettacolo è un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, grazie alle musiche di Alessandro Nidi (pianoforte) sul palco insieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone) e ad immagini evocative che accompagneranno il pubblico in questo viaggio unico.

Il light designer è Luca de Candido, i visual sono di Francesco Poroli con la post-produzione e animazione di Mattia Galione.

