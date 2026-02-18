Stefano Nazzi: da giovedì 19 febbraio il nuovo tour teatrale

Le prove sono terminate e finalmente giovedì 19 febbraio, tutti i fan di STEFANO NAZZI e del suo INDAGINI LIVE 2026 potranno scoprire quale sarà il caso protagonista di questa nuova stagione teatrale, 27 appuntamenti nei principali teatri italiani che hanno già fatto registrare 7 sold out.
Dopo lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di Firenze) che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne estive, INDAGINI LIVE torna con una nuova storia inedita, una storia che, come ha raccontato lo stesso Nazzi rispondendo a moltissime domande sui social, “è una storia diversa da quelle trattate nei precedenti tour e nel podcast. Racconterò una storia di cronaca che ha segnato il paese ma inedita rispetto al lavoro fatto finora”.
I risultati straordinari raggiunti da Stefano Nazzi anche per questo nuovo tour confermano il successo dello spettacolo e dell’accoglienza del pubblico nei confronti di Stefano e il legame di fiducia sempre più stretto che il giornalista ha creato negli anni con i suoi lettori e ascoltatori (anche per il 2025 il podcast da cui lo spettacolo teatrale prende il via è stato tra i più ascoltati in Italia ed è costante la sua presenza nella top 10 dei podcast più ascoltati nel nostro paese).
Accanto a Stefano Nazzi si conferma la squadra composta da Marco Iacomelli (regia), Massimiliano Perticari (regia associata) e Stefano Tumiati (musiche).
Questo l’elenco aggiornato degli appuntamenti di INDAGINI LIVE 2026 che per la prima volta approderà anche all’estero, a Londra.
19 febbraio 2026 MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano – SOLD OUT
20 febbraio 2026 MILANO -TAM Teatro Arcimboldi Milano – SOLD OUT
2 marzo 2026 TRIESTE – Politeama Rossetti
4 marzo 2026 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium – SOLD OUT
5 marzo 2026 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium – SOLD OUT
6 marzo 2026 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium
7 marzo 2026 BASSANO DEL GRAPPA – CMP Arena
9 marzo 2026 BRESCIA – Teatro Display
24 marzo 2026 LONDRA – Shepherd’s Bush Empire
09 aprile 2026 MILANO -TAM Teatro Arcimboldi Milano
13 aprile 2026 CREMONA – Teatro Ponchielli
14 aprile 2026 GENOVA – Politeama Genovese – SOLD OUT
16 aprile 2026 BARI – Teatro Palatour
19 aprile 2026 PESCARA – Teatro Massimo
20 aprile 2026 ANCONA – Teatro delle Muse
24 aprile 2026 ROMA – Teatro Conciliazione – SOLD OUT
25 aprile 2026 ROMA – Teatro Conciliazione
27 aprile 2026 FIRENZE – Teatro Verdi
28 aprile 2026 FIRENZE – Teatro Verdi
30 aprile 2026 NAPOLI – Teatro Bellini
2 maggio 2026 MONTECATINI – Teatro Verdi
4 maggio 2026 TORINO – Teatro Colosseo – SOLD OUT
5 maggio 2026 TORINO – Teatro Colosseo
8 maggio 2026 PIACENZA – Teatro Municipale
9 maggio 2026 LEGNANO – Teatro Galleria
11 maggio 2026 SANREMO – Teatro Ariston
13 maggio 2026 MILANO -TAM Teatro Arcimboldi Milano
Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, nitore, ricerca per il racconto. Le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media, accompagnato dall’ormai iconica intro del podcast che anticipa l’ingresso di Stefano sul palco.
