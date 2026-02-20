Sabato 21 la Canottieri San Cristoforo festeggia Carnevale

A bordo di una barca di voga veneta, di una da canottaggio, di un kayak o di un dragone, per vivere un pomeriggio di festa direttamente sull’acqua, assistendo – da un altro punto di vista – a una Milano travestita a festa: è la FESTA DI CARNEVALE SULL’ACQUA, organizzata dalla Canottieri San Cristoforo di Milano.

Appuntamento sabato 21 febbraio, con ritrovo alle ore 15.30 in Canottieri San Cristoforo (Alzaia Naviglio Grande, 122 | per informazioni e prenotazione obbligatoria: 024239097 o info@canottierisancristoforo.it | 10€ a persona per partecipare sul Dragon Boat) per un Carnevale in navigazione lungo il Naviglio Grande, a cui potranno prendere parte soci dell’associazione, corsisti, atleti e cittadini, scegliendo tra diverse tipologie di imbarcazione.

“Si tratta di un pomeriggio particolare, in cui il colore e il chiasso tipici del Carnevale si uniscono allo sport e alla tradizione milanese della navigazione sulle acque cittadine, in uno dei luoghi simboli di Milano, coinvolgendo la comunità sportiva di quartiere e non solo – anticipa Sergio Passetti, Presidente della Canottieri di San Cristoforo – Invitiamo chiunque vorrà a partecipare in costume o in maschera, per vivere appieno lo spirito festoso dell’occasione, adatta a tutti, famiglie con bambini, coppie e gruppi di amici”.

Ad accompagnare i naviganti la musica dal vivo del duo Aurora, alla voce, e Fabio Tognassi alla chitarra

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia