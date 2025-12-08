È online su YouTube il video di “VENTO D’APRILE” (https://youtu.be/Hxz_WynH3co?si=RKRyyC1uH8V-GQLW), nuovo brano di UMBERTO TOZZI dedicato a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia.

Nel videoclip scorrono le immagini della performance live con cui l’artista ha presentato ufficialmente l’inedito sul palco dell’Arena di Verona durante la GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”.

I proventi dello streaming di questa canzone saranno devoluti in favore alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Umberto Tozzi conferma in questo modo il suo sostegno a favore della ricerca su questa malattia, una causa a cui tiene profondamente e che lo vede in prima linea.

Lo speciale appuntamento all’Arena di Verona, è stato uno degli eventi più attesi del sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

In sei decenni Fondazione AIRC ha destinato circa 2,5 miliardi di euro alla migliore ricerca oncologica indipendente nel nostro paese con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci.

“VENTO D’APRILE” fa parte del nuovo progetto discografico “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE” (https://bio.to/LUltimaNotteRosaLive), doppio album che contiene featuring d’eccezione con Laura Pausini, Raf, Marco Masini, HAUSER e i The Kolors, disponibile in digitale e Doppio CD e dal 12 dicembre in Doppio Vinile colorato e nello Special Deluxe Box in edizione limitata con Doppio Vinile Colorato, T-shirt, Plettro autografato e Spilla.

«Questo progetto discografico rappresenta per me un’istantanea preziosa che voglio condividere con il mio pubblico – racconta Umberto Tozzi – È il riflesso di tutto ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo insieme durante questo ultimo tour mondiale. Un viaggio fatto di emozioni, di incontri, di palchi indimenticabili in Italia e nel resto del mondo, questo doppio album vorrei che custodisse e restituisse questa magia».

Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.

