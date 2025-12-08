Una nuova sinergia per rendere più semplice, immediato e accessibile l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Comune di Bollate e AFOL Metropolitana avviano una collaborazione stabile dedicata all’informazione su opportunità lavorative, orientamento e formazione. Ogni mercoledì, sul canale Telegram ufficiale del Comune, verrà pubblicata una selezione di annunci e comunicazioni utili curate direttamente da AFOL Metropolitana.

L’iniziativa nasce nell’ambito del protocollo siglato tra le due istituzioni con l’obiettivo di portare i servizi per il lavoro più vicino ai cittadini, utilizzando strumenti digitali già diffusi e facilmente accessibili.

Una modalità nuova e immediata, pensata per intercettare chi cerca lavoro, chi desidera riqualificarsi, chi è in cerca di un primo impiego o di nuove opportunità professionali. Quello di Bollate sarà un progetto pilota che Afol ha attivato in poche altre realtà territoriali.

«Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione – dice il Sindaco Francesco Vassallo. Portare ogni settimana le opportunità di AFOL sui nostri canali significa offrire un servizio concreto, semplice e veloce ai cittadini. In un momento storico di trasformazioni del mondo del lavoro, riteniamo fondamentale garantire strumenti che rendano la ricerca occupazionale più vicina e accessibile a tutti».

«L’intesa con il Comune di Bollate – dichiara Tommaso Di Rino, direttore generale di Afol Metropolitana – rappresenta un passo importante nella direzione di servizi per il lavoro sempre più vicini ai cittadini. Attraverso questo progetto vogliamo rendere l’accesso alle informazioni più rapido e alla portata di tutti, consolidando il nostro impegno nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.»

Il servizio sarà attivo ogni mercoledì, a partire dal 10 dicembre 2025. Le news saranno pubblicate in mattinata sul canale Telegram del Comune di Bollate.

