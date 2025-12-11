Sienna Spiro conquista con la sua hit, “Die On This Hill”

L’artista inglese Sienna Spiro sta conquistando il mondo con la sua voce e la sua hit, “Die On This Hill”.

“Die On This Hill”, che sarà in rotazione radiofonica anche in Italia da venerdì 12 dicembre, è virale in 28 Paesi, è uno dei brani più ‘coverizzati’ ultimamente sul web e sta scalando tutte le classifiche mondiali (in Gran Bretagna è già tra i brani più trasmessi dai network inglesi).

Il brano è entrato nella classifica mondiale di Spotify dei brani più ascoltati (Global Spotify 200 Chart). Il brano conta già oltre 70 milioni di stream totali.

Il singolo, caratterizzato da sonorità piano e voce, sta rivelando il talento indiscusso della cantautrice ventenne, che ha saputo trasformare una delusione d’amore in un brano potente e accattivante.

“La canzone racconta di un amore ostinato, quel tipo di amore che ti fa restare quando sai che dovresti invece andartene” – racconta Sienna.

La canzone è stata realizzata con produttori di primissimo livello: Omer Fedi (SZA, Lil Nas X), Michael Pollack (Miley Cyrus, Lady Gaga) e Blake Slatkin (Tate McRae, Sam Smith).

Oltre a Sienna che incanta con la sua voce soul e a Pollack che suona il piano, la traccia presenta anche un arrangiamento di archi suadente realizzato dal vincitore di 3 GRAMMY®, Rob Moose, musicista, arrangiatore e compositore noto per il suo lavoro con star del calibro di Lorde e Taylor Swift.

“Die On This Hill” è un racconto epico di una storia d’amore finita in cui Sienna padroneggia alla perfezione il suo strumento (la sua voce), interpretando alla perfezione sia la disperazione, sia la determinazione coraggiosa con uguale intensità.

L’artista ha annunciato il suo tour da headliner previsto a partire da marzo 2026: dopo le date a L.A. e New York (dove tornerà anche il prossimo anno), la cantautrice si esibirà in Nord America (San Francisco, Chicago, Toronto, Washing D.C., Philadelphia e Boston) e poi in UK e Europa (c’è uno show previsto anche alla Roundhouse di Londra).

SIENNA SPIRO:

