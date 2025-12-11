Eglefino, personaggio simbolo di diversità e unicità frutto dell’immaginazione di Laura Carusino ed “eroe anticonvenzionale”, dai libri prende ora voce e forma tridimensionale arrivando per la prima volta in tv martedì 16dicembre 2025, alle ore 20.20, su Rai Yoyoe su RaiPlay:a metà tra comedy e musical, “Eglefino” è un film d’animazione inclusivodi 30 minuti circa, realizzato con alti standard qualitativi audio e video, per una piccola favola rivolta nel periodo natalizio a tutti i bambini e le loro famiglie.

Tratto dal libro “Eglefino, sei speciale!” del volto di “Hello Yoyo”Laura Carusino(Piemme, 2023) e illustrato da Erika de Pieri, il film è prodotto da Enanimation in collaborazione con Rai Kids, con il supporto del Ministero della Cultura, con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 – Bando Piemonte Film TV Fund (2024) e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, e vede alla regia e alla scrittura Lisa Arioli, che proprio con Enanimation ha firmato successi d’animazione pluripremiati anche all’estero come “Nina e Olga” e “Il Cercasuoni”.

“Eglefino” sarà proiettato in anteprima alla 26aedizione del Sotto18+ Film Festival di Torino, sabato 13 dicembre alle ore 16.00 presso il Cinema Massimo 1 (via Giuseppe Verdi 18), alla presenza di Laura Carusino, Lisa Arioli e la produttrice di Enanimation Federica Maggio.

La proiezione è a ingresso gratuito. È possibile la prenotazione sul sito www.sottodiciottofilmfestival.it

“Eglefino lo sento quasi come un figlio” – afferma Laura Carusino. “‘La sua unicità e la sua diversità sono proprio la sua forza e il suo plus. Questo film parla di inclusività, non ha una necessaria identificazione di gender, e va oltre tutti gli stereotipi, perché scava dentro le nostre emozioni. È un contenuto globale, chi per una volta nella vita non si è sentito un po’ Eglefino, alla ricerca di se stesso, della propria storia e del proprio posto nel mondo?”.

