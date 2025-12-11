Con il Natale sempre più vicino e Milano che si accende di luci e desideri, allo SPIRIT DE MILAN l’atmosfera si scalda come in una grande casa pronta ad accogliere musica, storie e sorrisi.

Dicembre porta con sé il profumo delle feste, la magia dei mercatini, il piacere della condivisione e, naturalmente, l’attesa per la notte più scintillante dell’anno: il Capodanno targato Spirit de Milan, che anche questa volta promette di far ballare fino all’alba.

Lo Spirit dopo qualche giorno di riposo (lunedì 8, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 dicembre), si riaccende sabato 13 dicembre con una delle serate più amate del locale, la Holy Swing Night.

Sul palco arriva la Monday Orchestra in formazione a otto elementi: una delle big band più apprezzate della scena italiana, guidata da Luca Missiti e forte della sua lunga storia al fianco di celebri jazzisti internazionali.

Una notte di grande swing che prosegue con lo Swing Dj set Lindysciplinato, per ballare fino a tardi in puro stile Spirit de Milan.

Domenica 14 dicembre lo Spirit si trasforma in un luogo di pura meraviglia grazie al ritorno del Wunder Mrkt, che per tutte le domeniche del mese porta uno dei mercatini di Natale più suggestivi della città: artigianato indipendente, vintage selezionato, pezzi unici, atmosfere poetiche e oltre cento espositori provenienti da tutta Italia.

La giornata prosegue alle 15.00 con il nostro amato Hot Jazz Club, che porta sul palco gli Spirit Hot Five per un tuffo nelle sonorità di New Orleans. Alle 18.00 arriva la festosa Banda d’Affori, Ambrogino d’Oro, con il suo carico di entusiasmo per grandi e piccini.

La serata si chiude alle 21.00 con i Lupi Mannaggia, formazione milanese che unisce folk rock, danze popolari e suggestioni dal mondo.

Lo Spirit de Milan si prepara anche per un appuntamento imperdibile: la New Year’s Eve Night 2026, il grande party disco per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Una notte scintillante e colorata, dove piume e paillettes saranno le protagoniste insieme alla voce travolgente di Alexandra Drag Queen, alle Dance Angels e al dj set anni ’70-’80-’90-2000 di Alex Biasco, che farà ballare fino alle 5 del mattino.

Dalle 20 brindisi di benvenuto, cena alle 21.00 e poi musica dal vivo, concerti, festa continua e brindisi di mezzanotte con spumante, lenticchie e cotechino.

Sarà una notte da ricordare, con diverse formule di ingresso e la possibilità di riservare un posto per il cenone, sempre abbinato al party. Per prenotare, basta scrivere a info@spiritdemilan.it o utilizzare il form online.

Biglietti disponibili: https://oooh.events/evento/new-years-eve-2026-biglietti/?fbclid=IwY2xjawOlUkBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE5UXg3NHRnbG9JaHF6UDNic3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHn4jJ121fdqxJbDO6qNlVS_L6UbU43do8EblteVOWPYY7X3H21Gp4YBC_EPZ_aem_Uk9C4YPxAWaqgqVVF_xiSg

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

