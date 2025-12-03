Rho accesi albero e proiezioni: si entra nel clima natalizio

Centinaia di persone hanno assistito nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre all’accensione dell’albero di Natale di piazza San Vittore a Rho e delle proiezioni sul tema “Ciò che curi fiorisce” che sono proposte, oltre che sugli edifici di piazza San Vittore, anche sulla torre del Municipio e in largo Mazzini. Sono immagini di piante e rami, disegnate dall’artista Francesco Ciavaglioli, cui sarà dedicata in aprile una mostra a Villa Burba.

Sabato ad accogliere famiglie e bambini sono stati i volontari di Avis Rho, il gruppo dei donatori di sangue, con palloncini rossi e braccialetti colorati, e ArtePanettone, con Silvano Minuz, che ha offerto ai cittadini assaggi di panettoni con diverse varianti e un bicchiere di spumante. Il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale ha animato questo momento con brani dal sapore natalizio, mentre Carabinieri in alta uniforme hanno affiancato l’albero per dare maggiore solennità al momento.

Così ha dichiarato Patrizia Giudici, presidente della delegazione rhodense di Confcommercio: “Anche quest’anno ho l’onore di essere la prima a farvi gli auguri e porvi quelli dei miei colleghi e dell’associazione che rappresento. Nonostante non sia la prima volta, mi emoziona sempre tantissimo ed è decisamente bello e gratificante far parte del motore organizzativo per abbellire la città e creare un’atmosfera di festa. Le piccole attività e i negozi di vicinato attraversano momenti non semplici, ma tanti miei colleghi si sono fatti coinvolgere e vedere tanta partecipazione porta a proseguire e stimola a proporre nuove idee con immutato entusiasmo. Quello che come commercianti vi chiediamo è di utilizzare tutti i servizi che la città vi offre, di insegnarlo ai vostri figli o nipoti, in modo da mantenere viva Rho e da avere una qualità di vita migliore. Ringrazio il Sindaco Andrea Orlandi, l’assessore al Commercio Maria Rita Vergani, l’assessora Valentina Giro e l’assessora Alessandra Borghetti per tutto il lavoro che svolgono per vivacizzare la città con tante iniziative, ma soprattutto per la possibilità di confrontarsi di continuo in un momento storico non facile. Auguri di cuore a tutti!”.

