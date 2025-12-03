Sergio Bonelli Editore presenta: “Senzanima. Tradimento”

Arriverà il 5 dicembre in libreria e fumetteria TRADIMENTO, il nuovo capitolo della fortunata serie SENZANIMA che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza di Dragonero, nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti.

In questo episodio, i SENZANIMA se la vedranno con uno spietato nemico, l’ombra di un insospettabile tradimento nelle file della compagnia e, all’orizzonte, il profilarsi di una terribile tragedia.

I Senzanima vagano verso la baia di Solian, per poi dirigersi a Vetwadart, conosciuta per i lussuosi bordelli e le bellissime donne. La missione appare semplice: aggregarsi alle altre compagnie di mercenari che li attendono in città, ma già durante la navigazione verso Solian emergeranno i primi problemi.

Il soggetto è firmato da Luca Enoch e Stefano Vietti, la sceneggiatura è di Luca Enoch, i disegni di Francesco Rizzato e i colori di Paolo Francescutto. Il volume include l’episodio “Naufragio” ed è arricchito dalla postfazione “Ritorno nell’Erondár”.

La copertina è di Mario Alberti.

Una versione Variant sarà disponibile esclusivamente nelle librerie del circuito Manicomix, al Bonelli Store e sullo shop online di Bonelli.

https://www.sergiobonelli.it/prodotto/senzanima-tradimento/

https://www.sergiobonelli.it/prodotto/senzanima-tradimento-variant/

