Genetica umana: insediato il nuovo consiglio direttivo Sigu

La Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) annuncia l’inizio del mandato della Prof.ssa Paola Grammatico, alla guida della Società per il triennio 2025–2028. La Presidente sarà affiancata dal Direttivo nella sua più recente composizione, che comprende Giuseppe Merla, Domenico Dell’Edera, Sabrina Giglio, Maria Iascone, Paola Mandich e Monica Miozzo. Con oltre 1.600 soci distribuiti su tutto il territorio nazionale, SIGU conferma il suo ruolo di principale punto di riferimento per la genetica medica in Italia.

Nel suo messaggio di insediamento alla comunità SIGU, la Prof.ssa Grammatico ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta e ha sottolineato l’impegno a lavorare con dedizione per valorizzare il ruolo della genetica medica in ogni ambito clinico e di ricerca.

“Il mio mandato come Presidente della SIGU è un incarico che mi onora profondamente e per il quale mi impegnerò con dedizione per meritare la vostra fiducia – ha dichiarato Paola Grammatico – I nostri obiettivi dovranno essere il frutto di una costante sinergia tra il Direttivo e i tantissimi soci.”

Un punto centrale del nuovo mandato sarà il coinvolgimento delle nuove generazioni di genetisti:

“Mi piacerebbe che i più giovani fossero la chiave di volta della nostra Società. La loro visione del futuro è indispensabile per consolidare il ruolo della genetica medica in ogni ambito”, ha aggiunto la Presidente.

Il nuovo Direttivo conferma il Congresso Nazionale SIGU come principale appuntamento annuale della Società e annuncia un potenziamento delle iniziative di formazione e dei momenti di confronto professionale, incoraggiando una partecipazione sempre più attiva dei soci.

È già stata confermata la sede del Convegno SIGU 2026, che si svolgerà a Rimini dal 7 al 9 ottobre 2026. Nel mese di dicembre, la Presidente e il Direttivo lavoreranno alla composizione del Comitato Scientifico, con l’obiettivo di definire un programma di alto profilo, individuare temi di rilievo, relatori di prestigio e garantire ampio spazio ai contributi dei soci.

La Presidente ha infine rivolto un ringraziamento al Prof. Gasparini e a tutti i componenti del precedente Direttivo, sottolineando la volontà di rafforzare ulteriormente il ruolo della SIGU nel panorama scientifico e sanitario nazionale,

Paola Grammatico è Professore Ordinario di Genetica Medica presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza – Università di Roma, Direttore dell’Unità Operativa Complessa “Laboratorio di Genetica Medica” e del Dipartimento delle Diagnostiche presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.

Fondata nel 1997 a seguito della fusione tra l’Associazione Italiana di Genetica Medica e l’Associazione Italiana di Citogenetica Medica, la SIGU rappresenta l’autorità scientifica nazionale di riferimento per tutte le tematiche inerenti la Genetica Medica, con particolare riguardo alle sue applicazioni cliniche, diagnostiche e sanitarie. La Società annovera oltre 1.600 soci ed è organizzata in 17 sezioni regionali, garantendo una presenza capillare sul territorio e un presidio continuo delle competenze specialistiche.

