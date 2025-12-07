6.3 C
Paolo Ruffini e Federico Parlanti premiati all’XI Edizione del “Premio d’Eccellenza”

Paolo-Ruffini-e-Federico-Parlanti---100-Eccellenze

Paolo Ruffini e Federico Parlanti, sono stati premiati all’XI Edizione del PREMIO D’ECCELLENZA | 100 Eccellenze Italiane rispettivamente come Artista Poliedrico e Miglior Conduttore Radiofonico.

La cerimonia, avvenuta nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, è uno degli appuntamenti più autorevoli dedicati al talento e alla qualità del Made in Italy e celebra coloro che con visione e impegno contribuiscono a un’Italia che innova, cresce e ispira.

Il Premio, legato al volume 100 Eccellenze Italiane a cura dell’editore Riccardo Dell’Anna, è promosso dall’Associazione LIBER e sostenuto dal patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di numerosi Ministeri.

A presiedere il prestigioso Comitato d’Onore dell’evento è stato Carlo Deodato, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per Paolo Ruffini, il riconoscimento celebra la sua capacità di attraversare con naturalezza cinema, teatro e televisione, affiancando ai progetti artistici un percorso di forte valore sociale. I

l premio celebra il suo linguaggio creativo personale, brillante e profondamente umano, che negli anni lo ha reso una figura unica nel panorama italiano.

Insieme a Paolo Ruffini anche Federico Parlanti, che ha ricevuto il titolo di Miglior Conduttore Radiofonico. Parlanti, primo conduttore radiofonico italiano con sindrome di Down, si è distinto per uno stile ironico, libero e sorprendente, capace di rompere schemi e di portare in radio una voce nuova, fresca e autentica.

Il riconoscimento valorizza il suo approccio spontaneo e contemporaneo, che unisce professionalità e leggerezza, contribuendo a rinnovare il modo di raccontare e vivere il mezzo radiofonico.

