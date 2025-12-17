Cinque nuovi agenti per la Polizia locale di Bollate

Alcuni sono alla loro prima esperienza, altri arrivano da servizi consolidati in altri enti. Sono Pierpaolo Paradiso, Serena Semeraro, Veronica Antonini, Stefano Maturo e Tiziana Nuzzolo i cinque nuovi agenti di Polizia locale che portano a 25 unità complessive – tra comandante, ufficiali e agenti – l’organico del Comando di Bollate.

A presentarli durante la Giunta ieri martedì 16 dicembre, è stato il Comandante Daniele Camisasca, che ha espresso grande soddisfazione per questi nuovi ingressi ingressi nel Corpo.

“Siamo molto contenti di questo nuovo innesto di personale – ha detto il Comandante. La procedura concorsuale ha evidenziato profili con una buona formazione di base e, soprattutto, con una forte motivazione. In questi primi giorni di servizio i nuovi agenti hanno già dimostrato entusiasmo e disponibilità a mettersi in gioco: condizioni fondamentali per svolgere un lavoro impegnativo e delicato come il nostro”.

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale. “La nostra Amministrazione – sottolineano il Sindaco Francesco Vassallo e l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli – ha scelto in questi anni di investire con decisione sul tema della sicurezza urbana, destinando risorse per rafforzare la presenza della Polizia locale sul territorio. Un organico più strutturato ci permette di essere maggiormente presenti nei quartieri, di lavorare di più sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sulla vicinanza ai cittadini. Il potenziamento della nostra squadra di Polizia locale va proprio in questa direzione e rappresenta un tassello importante di un percorso più ampio di cura e attenzione per la sicurezza della comunità».

A tutti i nuovi agenti va il benvenuto dell’Amministrazione comunale e un sincero augurio di buon lavoro.

