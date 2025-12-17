Roma Capitale, con il supporto di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, annuncia il grande concerto di Capodanno 2026, l’evento che porterà il meglio della musica italiana al Circo Massimo, nel cuore di Roma, per festeggiare, il 31 dicembre a partire dalle ore 21:00, l’inizio del nuovo anno.

Sul palco si esibiranno tre tra i più amati artisti della scena musicale contemporanea: ALESSANDRA AMOROSO, FABRI FIBRA e TANANAI, artisti apprezzati dal pubblico e dalla critica che porteranno sul palco i successi che hanno segnato le loro carriere facendoli diventare dei veri e propri capisaldi della musica italiana, tra pop, rap e cantautorato.

L’evento, condotto dalle voci di RDS, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, è organizzato dall’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale e prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti con la Media Partnership di RDS 100% GRANDI SUCCESSI.

Il concerto, che si svolgerà in uno scenario unico al mondo, sarà totalmente gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di salutare insieme l’arrivo del 2026 in un luogo magico, simbolo della musica e del divertimento capitolino.

Ad accendere il palco durante la notte di San Silvestro saranno gli speciali Set live di ALESSANDRA AMOROSO, FABRI FIBRA e TANANAI, pronti a far cantare il pubblico romano e festeggiare all’insegna della migliore musica italiana il Capodanno.

Nel corso della serata non potrà mancare come sempre la musica targata Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, con le note del dj set di JJ Carrozzo che accompagnerà il pubblico del Circo Massimo fino allo speciale show di Don Cash, per continuare a celebrare il nuovo anno dopo la mezzanotte.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia