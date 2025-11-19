Abbraccia la Meraviglia. Arti per l’infanzia e la comunità

Fino al 21 novembre continua a Milano nel quartiere di Corvetto la quarta edizione di “Abbraccia la Meraviglia”, festival di arti per l’infanzia e la comunità ideato da ForMattArt APS in collaborazione con Teatro Pane Mate ETS.

Cinque giorni di spettacoli gratuiti, laboratori, installazioni e una grande Passeggiata della Luce (il 20 novembre, Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia) per celebrare la creatività dei più piccoli e il potere rigenerativo dell’arte nei quartieri della città. Abbraccia la Meraviglia” è un festival dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 14 anni e alle loro famiglie: un’occasione di incontro, partecipazione e rigenerazione culturale per comunità spesso segnate da fragilità sociali ed economiche.

Il programma

Il programma di spettacoli, in scena presso il Politeatro di Corvetto (viale Lucania 18), è composito per soddisfare i gusti di spettatori e spettatrici di tutte le età. Si comincia il 17 novembre con Paccottiglia Deluxe, della compagnia Circo Pacco, reduce da una tournée internazionale. Uno spettacolo per rivivere in parodia il mondo magico del Circo, con la guida di due eccentrici cialtroni (Politeatro, doppia replica ore 9.30 e ore 11.00, a partire dai 3 anni).

Il 18 novembre va in scena La storia di Bubu, un piccolo gufo che inizialmente ha paura del buio, ma grazie agli incontri e alle nuove amicizie scoprirà la sua vera natura di uccello notturno e la bellezza della notte (Politeatro, doppia replica ore 9.30 e ore 11.00, a partire dai 3 anni).

Lo stesso incoraggiamento a trovare se stessi arriva da Rosaluna e i lupi, produzione Accademia Perduta. Attraverso i corpi degli attori e l’uso delle maschere e del pupazzo mosso a vista, lo spettacolo vuole stimolare l’immaginario dei piccolissimi esplorando i temi della paura, del coraggio e della libertà (20 novembre, Politeatro, doppia replica ore 9.30 e ore 11.00, a partire dai 3 anni).

Agli spettatori e alle spettatrici più grandi è invece dedicato La favola di Peter, liberamente ispirato a Storia straordinaria di Peter Schlemihl. Peter, invece di vendere l’anima al diavolo, come nel mito di Faust, cederà la sua ombra a una sorta di mago saltimbanco che gli donerà in cambio una “borsa della fortuna” che simboleggia l’infanzia con tutte le sue speranze, paure e desideri. Uno spettacolo per imparare a “crescere” portato in scena da una delle compagnie di teatro ragazzi tra le più interessanti Principio Attivo Teatro (21 novembre, Politeatro, doppia replica ore 9.30 e ore 11.00, dai 6 ai 14 anni).

La Passeggiata della Luce

Un momento centrale del festival sarà la Passeggiata della Luce, nata in collaborazione con Alchemilla, prevista per il 20 novembre (dalle ore 18.00 Piazzale Corvetto), in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. Famiglie e bambini attraverseranno Piazzale Corvetto, con le lanterne costruite nei laboratori, in un rito collettivo di luce e bellezza. Nel 2024 la Passeggiata ha visto la partecipazione di circa 300 persone, unite per “illuminare” i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il 20 novembre, la Passeggiata della Luce si svolgerà in contemporanea anche a Pomponesco (MN), in gemellaggio con ForMattArt, per illuminare i diritti dell’infanzia da Milano alla Bassa mantovana.

Un progetto che cresce insieme al territorio

Nato nel 2022 con l’obiettivo di “illuminare il quartiere Corvetto”, il festival ha portato negli anni spettacoli, laboratori nelle scuole, installazioni urbane e la suggestiva Passeggiata della Luce: un modo per portare l’arte nei luoghi dove spesso mancano occasioni culturali e far luce sui diritti dell’infanzia e adolescenza.

Negli anni successivi l’esperienza si è consolidata, ampliando il coinvolgimento territoriale nei quartieri Corvetto, Molise-Calvairate, Ponte Lambro e Rogoredo e costruendo un format partecipativo e comunitario. Oggi il festival è riconosciuto come una realtà stabile e radicata nel territorio del Municipio 4, capace di attivare relazioni, rigenerare spazi urbani e mettere in dialogo generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della meraviglia.

Abbraccia la Meraviglia – Festival di arti per l’infanzia e la comunità

17–21 novembre 2025

Municipio 4 – Milano (Politeatro, Viale Lucania 18, e spazi pubblici)

A cura di ForMattArt APS in collaborazione con Teatro Pane Mate ETS

Illustrazioni di Marta Carraro

www.formattart.com

Ingresso libero su prenotazione:

formattart@gmail.com

