Domani venerdì 7 novembre, al Teatro Olimpico di Roma (Piazza Gentile da Fabriano, 17 – ore 20.30), l’interpreteSilvia Mezzanotte porta in scena “Silvia Mezzanotte canta Mina”, un nuovo e intenso recital che rende omaggio alla più grande interprete della musica italiana.

«Con talento, intelligenza e coraggio – racconta Silvia Mezzanotte – Mina ha saputo ispirare intere generazioni di donne. Oggi mi sento pronta a raccontarla con la voce, ma soprattutto con l’anima. Non basta la voce per cantare Mina servono lacrime, sudore, ironia, cadute e risalite. Serve esperienza, quella che solo la vita ti può dare».

Sul palco insieme a Silvia Mezzanotte ci sarà l’ensemble Le Muse, composto da nove talentuose musiciste, diretto dal Maestro Andrea Albertini, per un concerto elegante e potente dove musica e parole si intrecciano in un viaggio emotivo tra ricordi, emozioni e identità al femminile.

“Silvia Mezzanotte canta Mina” è allo stesso tempo dichiarazione d’amore e atto di gratitudine verso l’artista che più di tutte ha ispirato la carriera di Silvia. In scaletta, alcuni tra i brani più amati del repertorio di Mina, come “E se domani”, “Parole parole”, “Amor mio” e “Brava”, reinterpretati con una sensibilità matura e personale.

Questo il calendario con le date del tour “SILVIA MEZZANOTTE canta MINA” prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini Terme:

7 novembre al Teatro Olimpico di Roma

16 novembre all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona

5 dicembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

3 gennaio al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento

14 febbraio al Teatro Accademia di Conegliano (Treviso)

23 febbraio al Teatro Alfieri di Torino

28 aprile al Teatro Storchi di Modena

I biglietti sono disponibili al seguente link: www.ticketone.it/artist/silvia-mezzanotte/silvia-mezzanotte-canta-mina-3940814/.

la data di Roma è possibile acquistarli sul sito del teatro: teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=1375.

