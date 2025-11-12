14.3 C
BARANZATE

12 arresti per spaccio di droga sul territorio

«Una maxioperazione di contrasto allo spaccio di droga da parte della Compagnia dei Carabinieri di Rho, alla quale hanno partecipato attivamente i Carabinieri della Tenenza di Bollate, ha portato all’arresto di 12 persone

L’operazione ha smantellato un sodalizio criminale dedito alla vendita di cocaina che operava nei comuni di Bollate, Baranzate, Arese, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Paderno Dugnano e Cantù

Ringrazio i Carabinieri per il costante impegno a favore della legalità e per l’importante esito di questo intervento», dichiara il sindaco di Baranzate Luca Elia

