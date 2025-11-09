14 C
Shablo al TAM Teatro Arcimboldi Milano, il 12 novembre

SHABLO
SHABLO

Dopo il suo primo Sanremo, il 2025 segna un altro importante traguardo per Shablo, con il primo vero e proprio tour a suo nome.

SHABLO
SHABLO

E in continuità con “La mia parola”, il brano che ha portato in gara, anche i suoi concerti andranno a riscoprire le origini del suo genere musicale, immergendosi nel circuito jazz, che è la matrice su cui si basano tutte le sonorità della musica black contemporanea.

Special guests: Ernia, Guè, Inoki, Irama, Joshua, Mimì, Nayt, Neffa, Rkomi, Tormento, TY1, Yellows Traps + more TBA

Al TAM Teatro Arcimboldi Milano sabato 12 novembre 2025 ore 21

www.teatroarcimboldi.it

