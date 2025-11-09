14 C
BOLLATE

Bollate: Avviso pubblico sponsorizzazione aree verdi

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Comune Bollate
comune di bollate

Il Comune informa che è online l’avviso finalizzato ad acquisire candidature di sponsor per la realizzazione di interventi di manutenzione e/ o riqualificazione delle aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale.

Sono ammessi a presentare la proposta di candidatura: Ditte/Società, Cooperative sociali e Associazioni operanti sul territorio regolarmente iscritte a relativi Albi e Registri di categoria.

La domanda entro il 5 dicembre. 

Tutta la documentazione sul sito del Comune

https://comune.bollate.mi.it

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

