Bollate: Avviso pubblico sponsorizzazione aree verdi

Il Comune informa che è online l’avviso finalizzato ad acquisire candidature di sponsor per la realizzazione di interventi di manutenzione e/ o riqualificazione delle aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale.

Sono ammessi a presentare la proposta di candidatura: Ditte/Società, Cooperative sociali e Associazioni operanti sul territorio regolarmente iscritte a relativi Albi e Registri di categoria.

La domanda entro il 5 dicembre.

Tutta la documentazione sul sito del Comune

https://comune.bollate.mi.it

