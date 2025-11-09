Speciale appuntamento a Milano con lo Zecchino d’Oro il 23 novembre alle ore 16.30 nella Sala Testori del Teatro Franco Parenti: “ZECCHINO D’ORO RELEASE PARTY”, un pomeriggio di festa per ascoltare in anteprima le 14 canzoni dell’edizione 2025, incontrare i protagonisti del mondo dello Zecchino d’Oro, cantare, ballare e giocare con i successi del celebre festival di canzoni per bambini.

L’evento è inserito nell’ambito della MILANO MUSIC WEEK, la manifestazione che ogni anno accende la città con concerti, dj set, incontri, workshop, panel, showcase e appuntamenti speciali diffusi su tutto il territorio ed è organizzato da Antoniano in collaborazione con Sony Music e con Melinda.

Per i bambini e le famiglie che desiderano partecipare è possibile iscriversi al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/festazecchino/ (fino a esaurimento posti).

Il divertimento sarà assicurato con i due talent dello Zecchino d’Oro, Mìmi e Nartico, che coinvolgeranno tutti in giochi musicali e babydance, e con la mascotte ufficiale di Topo Gigio!

Tante le attività in programma, tutte dedicate ai bambini, e una merenda speciale offerta da Melinda.

Melinda condivide con lo Zecchino d’Oro l’impegno nel promuovere la crescita sana e genuina dei bambini, valorizzando la buona nutrizione e la scelta consapevole della qualità naturale.

Sito web Antoniano www.antoniano.it

Sito web Zecchino d’Oro zecchinodoro.org

