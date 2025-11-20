La collana dedicata a Ivo Milazzo torna dal 28 novembre in libreria e fumetteria, dopo l’anteprima a Lucca Comics & Games 2025, con MAGICO VENTO. PISTA SENZA RITORNO, una selezione di avventure tra le più iconiche scritte da Gianfranco Manfredi.

Un’armonia perfetta che unisce il western più classico, fatto di fango, sudore e polvere da sparo, alle ombre inquietanti dell’horror, in un viaggio attraverso un West segreto e oscuro, dove la vera Frontiera è quella che separa il mondo conosciuto dal regno dell’ignoto.

Per i bianchi, Ned Ellis è un ribelle, un rinnegato, un killer.

Per i Sioux, è Magico Vento, uno sciamano, un guerriero e uno spirito inquieto: un eroe sospeso tra due mondi, diviso tra razionalità e mistero, vita e leggenda.

Creato e scritto da Gianfranco Manfredi e illustrato dal maestro Ivo Milazzo, il volume contiene gli episodi “Cento fucili” e “Pista senza ritorno”.

