8.3 C
Milano
giovedì, Novembre 20, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Sergio Bonelli Editore presenta: “Magico vento. Pista senza ritorno”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
55
Cover
Cover

La collana dedicata a Ivo Milazzo torna dal 28 novembre in libreria e fumetteria, dopo l’anteprima a Lucca Comics & Games 2025, con MAGICO VENTO. PISTA SENZA RITORNO, una selezione di avventure tra le più iconiche scritte da Gianfranco Manfredi.

Tavola 1
Tavola 1

Un’armonia perfetta che unisce il western più classico, fatto di fango, sudore e polvere da sparo, alle ombre inquietanti dell’horror, in un viaggio attraverso un West segreto e oscuro, dove la vera Frontiera è quella che separa il mondo conosciuto dal regno dell’ignoto.

Per i bianchi, Ned Ellis è un ribelle, un rinnegato, un killer.

Per i Sioux, è Magico Vento, uno sciamano, un guerriero e uno spirito inquieto: un eroe sospeso tra due mondi, diviso tra razionalità e mistero, vita e leggenda.

Creato e scritto da Gianfranco Manfredi e illustrato dal maestro Ivo Milazzo, il volume contiene gli episodi “Cento fucili” e “Pista senza ritorno”.

https://shop.sergiobonelli.it/magico-vento/2025/10/20/libro/l-arte-di-milazzo-magico-vento-pista-senza-ritorno-1026656/

https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Milano Serravalle – comunicato chiusure integrazione
Articolo successivo
MTM Teatro Litta: “Lu santu Jullare Francesco”, dal 2 al 5 dicembre
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy