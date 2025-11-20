8.3 C
MTM Teatro Litta: “Lu santu Jullare Francesco”, dal 2 al 5 dicembre

“Lu santo Jullare Francesco” di Dario Fo è una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende nel virtuosistico e teatralissimo linguaggio del grammelot  gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo dell’autore Premio Nobel.

Lavorando su leggende popolari, testi canonici del Trecento e documenti emersi negli ultimi anni, Fo costruisce una narrazione potente, giocosa e certamente non agiografica del “Giullare di Dio “, come Francesco amava definirsi all’epoca, proprio negli anni in cui i “joculatores” erano perseguitati e banditi, per editto dell’imperatore, in quanto osceni e volgari buffoni.

Ma il racconto di Fo è anche spiritualità e mito, favola e satira, e disegna un Francesco uomo che si spoglia di ogni ricchezza per avvicinarsi ai diseredati, rifiutando ogni privilegio o ipocrisia, per predicare a uomini, lupi o uccelli un messaggio di fraternità e pace, per comporre e mettere in musica il suo “Cantico delle Creature”.

MTM Teatro Litta – dal 2 al 5 dicembre 2025
Lu santu Jullare Francesco
di Dario Fo e Franca Rame
con Ugo Dighero
adattamento e regia Giorgio Gallione

mtmteatro.it

