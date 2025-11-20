Milano Serravalle – comunicato chiusure integrazione

Il precedente comunicato viene integrato dal presente, limitatamente a tratte, lavorazioni e sere di seguito richiamate.
A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di riqualificazione del viadotto di Binasco alla progressiva km 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:
• Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Giovedì 20 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori connessi alla realizzazione delle opere di accessibilità alla nuova Arena “Pala Italia”, verranno effettuate le seguenti chiusure:
• Dalle ore 23:00 di Venerdì 21 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 22 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Mecenate (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) per la successiva uscita da carreggiata sud.
Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia