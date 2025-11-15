10.5 C
Milano
sabato, Novembre 15, 2025
HomeSALUTE
SALUTE

Self accettazione negli ospedali di Rho e Garbagnate

Davide Falco
By Davide Falco
0
37
rho-ospedale
rho-ospedale

Vuoi fare l’accettazione velocemente, o pagare il ticket, evitando le code agli sportelli del Cup? In ASST Rhodense è possibile grazie al sistema di self-accettazione, che consente ai cittadini di completare autonomamente le proprie attività. Questa nuova modalità è stata attivata come parte di un progetto di digitalizzazione dei servizi sanitari e si propone di semplificare l’accesso alle cure, risparmiando tempo e riducendo le attese.

Il cittadino può recarsi direttamente ai totem presenti all’ingresso degli ospedali di Rho e Garbagnate dove seguendo le istruzioni del terminale procederà con il self chek in. Per le attività ambulatoriali già prenotate al cup basterà inquadrare il codice a barre della prenotazione, o inserire la propria tessera sanitaria, se previsto effettuare il pagamento e ritirare il biglietto.

Per le prenotazioni effettuate tramite Call Center Regionale, Farmacie, App, o altro, bisognerà ritirare il biglietto dal totem, con numero progressivo, sul quale sarà specificata la sede dell’ambulatorio dove recarsi. Questa modalità consente di migliorare l’efficienza e la puntualità degli appuntamenti.

Semplificare l’accesso ai servizi sanitari è importante, soprattutto in una Regione come la nostra dove si hanno ritmi veloci dettati da lavoro e impegni vari  – dichiara il Direttore Generale, Marco Bosio –  Un servizio innovativo, intuitivo e veloce che agevola i cittadini e migliora la qualità dei tempi di attesa prima di una visita. Anche nei piccoli gesti ci si prende cura dei nostri pazienti”.  

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Double G, “Padre nostro” è il nuovo singolo
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy