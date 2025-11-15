Double G, “Padre nostro” è il nuovo singolo

Il rapper siciliano Double G, al secolo Giuseppe Ciulla, da ieri è uscito il nuovo singolo “Padre Nostro”, già disponibile in presave.

Una rivisitazione in chiave urban del “Padre Nostro”, con un testo potente e doloroso che racconta di un dialogo con Dio, in cui si fa riferimento alla perdita di una persona amata. È un sentirsi inascoltato che si trasforma in disillusione spirituale e diventa lo sfogo di chi inizia ad abitare la fragilità dell’abbandono.

Il brano – caratterizzato dalla penna espressiva e profonda di chi ha già vissuto tanto – fonde elementi urban con quelli di una ballad struggente che non lascia spazio ad alcuna interpretazione se non a quella che vuole trasmettere l’artista.

In uscita il 14 novembre su tutte le piattaforme digitali, “Padre Nostro” rappresenta un passo importante per la crescita personale e artistica di Double G e arriva dopo il primo progetto ufficiale, “Testamento”, che ha visto la luce il 4 luglio 2025, anticipato dai singoli “Hangover”, “Levanzo” e “Ricordati di me”.

Biografia

Giuseppe Ciulla, in arte “Double G” nasce e cresce a Palermo, si avvicina alla musica sin da giovanissimo, coltivando una passione viscerale che lo accompagnerà per tutta la vita. Dopo un profondo lavoro su sé stesso e una pausa artistica, torna a fare musica nel 2024 con il nome d’arte “Double G”, simbolo del dualismo che lo caratterizza. Fonde nei suoi brani sonorità rap, trap, drill, dando vita a uno stile in continua evoluzione, capace di raccontare tanto le fragilità quanto la voglia di riscatto. Nel 2024 pubblica i singoli “Hangover”, “Levanzo” e “Ricordati di me”, che anticipano il suo primo album “Testamento”, uscito il 4 luglio 2025.

