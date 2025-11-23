“Quello che deve essere sarà”: nuovo singolo di Emma Nolde

“Quello che deve essere sarà” (Carosello Records), è il nuovo singolo di Emma Nolde che raccoglie la promessa a sé stessa di sapere vivere le giornate senza complicarle e con una sincerità tale da arrossire.

Dopo la pubblicazione di “Sirene (con Brunori Sas) – Live” per l’anniversario dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO”, Emma ripone in questo nuovo singolo la riflessione lucida di chi, attraversando i propri vent’anni, si interroga su quale traiettoria voler dare alla propria vita, scansando l’inganno di dover fare per sempre fede a quelle idee che col tempo abbiamo elevato ad assiomi assoluti.

In fin dei conti, la cosa più bella e complessa da realizzare è riuscire ad accettare l’imprevedibilità di ciò che ci accade.

La copertina del singolo, così come il videoclip ufficiale ritraggono Emma imbracciare la sua fedelissima chitarra elettrica, una Leonardo Baritona che la accompagna in studio come in tour da anni, con i capelli sciolti e spettinati dall’imprevedibile irrequietezza del vento.

Un contrasto visivo tra ciò che è saldo nella presa delle sue dita e tutto ciò che non lo è, rifugge ogni controllo e si manifesta indomabile in scena.

Il brano è stato annunciato sui social con un reel che richiama le parole di un’intervista a Alessandro Baricco – «una buona quantità delle tue possibilità di stare sul pianeta Terra con felicità te la giochi sulla capacità che tu hai di lasciare andare le cose» – e arriva quasi come naturale risposta a un anno di grandi consensi e soddisfazioni.

Vedremo, infatti, Emma Nolde chiudere la Milano Music Week e ricevere il premio come Performer of the Year ai Billboard Women In Music 2025 di martedì 25 novembre.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia