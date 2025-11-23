Wanted Cinema è lieta di presentare il trailer italiano di UN INVERNO IN COREA (Hiver à Sokcho), esordio al lungometraggio di Koya Kamura, in arrivo al cinema dall’11 dicembre.

Il film è tratto dal romanzo Winter in Sokcho di Elisa Shua Dusapin – pubblicato in Italia da FinisTerrae con il titolo Inverno a Sokcho.

Vincitore del Premio per la Miglior Regia al Bergamo Film Meeting, il film racconta l’incontro, nel cuore gelido della costa coreana, tra Soo-Ha (Bella Kim), una giovane donna franco-coreana, e Yan Kerrand (Roschdy Zem), illustratore francese in cerca d’ispirazione.

La ragazza si occupa della cucina in un piccolo albergo e apre al misterioso ospite le porte della cultura locale, incluse le seduzioni culinarie.

Nel silenzio della cittadina di Sokcho, sospesa tra mare e terra, nasce tra i due un legame fragile fatto di piccoli gesti, disegni e piatti condivisi, che apre alla protagonista interrogativi sulla propria identità, sulla propria fisicità e su un padre mai conosciuto.

Produzione franco-coreana, UN INVERNO IN COREA è un’opera intima e contemplativa, che affronta con delicatezza i temi dell’appartenenza, del corpo, e dei confini culturali. L’autore, di origini franco-giapponesi, porta nel film la propria esperienza personale di ricerca identitaria, firmando una regia che intreccia realtà e animazione, grazie ai disegni di Agnès Patron, per dare forma al mondo interiore della protagonista e alla creatività dell’artista francese.

“Mi affascinano i luoghi che si svelano lentamente, le storie in cui solitudini lontane finiscono per sfiorarsi”, ha dichiarato Kamura, che nel film alterna linguaggi e punti di vista per restituire la complessità di uno sguardo multiculturale.

Presentato in numerosi festival internazionali – tra cui Toronto, San Sebastián, Monaco e San Francisco – il film è interpretato da Bella Kim, ex modella al suo debutto sul grande schermo, accanto a Roschdy Zem, attore e regista francese noto per Elisa, I figli degli altri, Ritratto di famiglia tra gli altri, e a Park Mi-hyeon nel ruolo della madre.

A Sokcho la 25enne Soo-Ha, studentessa di letteratura e cuoca alla pensione Blue House, sta per sposare il fidanzato Jun-Oh. L’arrivo di Yan Kerrand, noto illustratore francese in cerca di un alloggio e di ispirazione per il nuovo lavoro, incrina la routine della giovane. Nel cuore dell’inverno i due instaurano un rapporto fatto di gesti minimi e scambi essenziali: comunicano in francese, condividono il cibo e l’atto del disegnare. Le domande della protagonista sulle proprie origini e su un padre francese mai conosciuto trovano un inatteso spazio di elaborazione in questo incontro.

UN INVERNO IN COREA (Francia-Corea del Sud, 2025, 104’), prodotto da Offshore con Keystone Films e BNP Paribas Pictures, sarà distribuito in Italia dall’11 dicembre da Wanted Cinema.

https://www.wantedcinema.eu

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia