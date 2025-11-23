4.5 C
“Extraterrestri”, il nuovo singolo del cantautore torinese Fase

By Tiziana Barbetta
Disponibile in radio e in digitale da venerdì 21 novembre, “EXTRATERRESTRI”( https://pirames.lnk.to/Extraterrestri), il nuovo singolo del cantautore torinese FASE.

Il cantautore torinese FASE torna con un nuovo singolo che esplora il momento esatto in cui una storia d’amore smette di appartenere alla realtà e scivola nel territorio della fantascienza emotiva.

Un brano che racconta la distanza, la frattura, l’incomprensione: due pianeti che continuano a orbitare senza più incontrarsi.

Il pezzo nasce da una visione intensa, quando i significati abituali si sgretolano, si dissolvono, e ciò che un tempo era familiare diventa improvvisamente estraneo, quasi alieno.

È lì che si sviluppa il dialogo impossibile tra due percezioni ormai divergenti, simbolo di un legame rotto che non trova più un punto di contatto.

Sul piano sonoro, il brano si muove tra sospensione e concretezza, tra malinconia e una forza sottile, costruendo un paesaggio emotivo intimo ma incisivo.

Un equilibrio che permette all’ascoltatore di attraversare il dolore con uno sguardo nuovo, quasi luminoso.

Il brano è stato presentato in anteprima live, giovedì 20 novembre all’Ostello Bello Milano Duomo, nell’ambito della MILANO MUSIC WEEK.

In quell’occasione, FASE si è esibito per la prima volta alla Milano Music Week e ha avuto come ospite la cantautrice Amanda Roberts, artista dalla sensibilità profonda e autentica. Il cantautore ha proposto un evento strutturato in due parti: concerto e talk.

Il dibattito, moderato dal giornalista Fabrizio Basso, ha esplorato il tema del cantautorato contemporaneo

È il mio esorcismo personale. Di silenzi che diventano urla. Di parole che si spezzano prima di usciredichiara FASE –  Lho scritta come si scrive una lettera che non spedirai mai. Parla di quando lamore finisce ma lanima resta a fissare la porta. Un ultimo contatto tra due mondi che non si riconoscono più.”

L’artista continua così il suo percorso artistico all’insegna della sincerità e dell’introspezione, scavando in parti di sé che finora non aveva ancora raccontato.

