Protezione civile incontra i cittadini in biblioteca Sicilia

Alle 17.30 presso la Biblioteca Sicilia di via Luigi Sacco 14, nel Municipio 7 di Milano, si terrà un incontro informativo dedicato alla Protezione civile alla presenza di Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio e Protezione civile, Silvia Fossati, presidente del Municipio 7, Sara Bettinelli, consigliera delegata alla Protezione civile della Città metropolitana e Cristiano Cozzi, direttore della Protezione civile comunale.

L’evento è un’occasione di confronto e di informazione sulle procedure da seguire in caso di emergenze in particolare legate al maltempo. Verranno spiegate le attività della Protezione civile e saranno presenti alcuni mezzi e attrezzature utilizzati durante gli interventi: motopompe, motoseghe, sacchi di sabbia. Si illustreranno le attività dei vari enti, i comportamenti corretti da adottare per la riduzione dei rischi – con un focus sul rischio idraulico – e piccole esercitazioni in loco.

