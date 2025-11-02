Pronta ad un’ulteriore tappa del suo percorso artistico, da sempre capace di fondere intensità emotiva e scrittura autentica, la cantautrice italo francese Giordana Angi ritorna con “Dammi un bacio” (https://wmi.lnk.to/dammiunbacio: Warner Music Italy), il nuovo singolo fuori ora in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“Dammi un bacio” è un brano in cui Giordana sceglie di raccontare l’amore nella sua parte più vera: quella fatta di esitazioni, bisogno di vicinanza e paura di mostrarsi per ciò che si è.

La canzone alterna momenti delicati e più decisi, mescolando sonorità pop attuali con una scrittura essenziale che mette al centro la sua voce, intensa e immediatamente riconoscibile. Non c’è artificio: le parole sono semplici ma pesano, le melodie si avvicinano senza invadere.

Il videoclip, pubblicato su YouTube, dà all’artista il pieno spazio: al centro ci sono lei, la sua voce e la sua musica. Attorno a lei, un gruppo di ballerini accompagna il brano con una coreografia che cresce insieme al suono, dando forma all’energia e all’intensità della canzone.

Dopo l’esperienza internazionale con Sting in “Il nostro amore” (novembre 2024) e la maturità espressiva dei singoli “Piano Piano” e “Strade”, questa nuova tappa conferma la crescita di Giordana Angi.

Ma non solo musica: Giordana Angi tornerà live con il “Piano Piano Tour”, che la porterà sui palchi dei principali teatri italiani. Una scelta non casuale: per Giordana sono spazi in cui la musica può respirare da vicino, dove emozioni e sguardi si incontrano e ogni nota diventa dialogo.

Qui le prime date, organizzate da Imarts – International Music and Arts:

28 marzo 2026 – BAGNOLO IN PIANO (RE) – Teatro Comunale

30 marzo 2026 – MILANO – Teatro Manzoni

31 marzo 2026 – VERONA – Teatro Camploy

1 aprile 2026 – SERIATE (BG) – Teatro Gavazzeni

2 aprile 2026 – BOLOGNA – Teatro Duse

19 aprile 2026 – RIETI – Teatro Vespasiano

20 aprile 2026 – ROMA – Sala Umberto

30 aprile 2026 – NAPOLI – Teatro Sannazaro

Prevendite disponibili al link: https://linktr.ee/GiordanaAngiLive

