Progetto: “Fuori Massena”, la radio che si vive dal vivo

Da sempre compagna invisibile e presenza costante nella vita di milioni di persone, la radio porta sul territorio la sua capacità di racconto e di intrattenimento grazie a “FUORI MASSENA”, un progetto unico nel panorama radiofonico firmato Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast.

Colonna portante e punto di partenza di VAPORE D’INVERNO, il programma culturale invernale della Fabbrica del Vapore promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, “FUORI MASSENA” presenta sul palco della Cattedrale della Fabbrica del Vapore un inedito cartellone di eventi, da novembre 2025 a marzo 2026.

Uno spazio sperimentale, aperto a continue contaminazioni tra grande musica live, forme artistiche diverse, intrattenimento e interazione con il pubblico, in cui la radio trova una nuova “frequenza” per incontrare il suo pubblico dando forma e corpo alla propria anima sociale e aggregativa.

In “FUORI MASSENA” trovano infatti spazio differenti format e linguaggi capaci di “parlare” in modo inclusivo coinvolgendo chiunque nelle diverse dimensioni radiofoniche: quella musicale, cuore pulsante di ogni emittente, quella verbale, strumento di racconto, intrattenimento e infotainment, e quella famigliare che si instaura tra chi la radio la fa e chi la radio l’ascolta, ogni giorno.

Alfa Romeo, Fiat e Opel sostengono l’iniziativa come main partner di “FUORI MASSENA”.

