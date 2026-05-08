Sabato 20 giugno alle ore 21 torna il prestigioso Premio Ravera, Una canzone è per sempre che, giunto all’undicesima edizione, celebra e ricorda l’indimenticabile figura di Gianni Ravera artefice di successi e innovazioni che hanno segnato la storia della musica e della televisione del nostro Paese.

Un appuntamento imperdibile che vede riuniti i grandi protagonisti della scena musicale grazie alla direzione artistica di Pasquale Mammaro, già protagonista al fianco di numerosi artisti al Festival di Sanremo (Il Volo, Diodato, Tananai, Orietta Berti, Rettore, Cugini di Campagna, Maninni e Marcella Bella), che firma anche quest’anno con Michele Pecora un’edizione ricca di contenuti e ospiti di primo piano.

L’undicesima attesissima edizione, sarà condotta da Amadeus e vedrà protagonista la musica in uno show dal vivo con l’Orchestra Mediterranea diretta dal Maestro Michele Pecora, ideatore del Premio, che proprio a Ravera deve il suo fortunato incontro con la grande discografia.

Un lavoro incredibile di una grande squadra con Pasquale Mammaro, Michele Pecora, Melissa di Matteo (co-ideatrice del Premio) il Comune di Castelraimondo e la Regione Marche che riaccende i riflettori su un evento di portata internazionale.

Ecco svelati i primi nomi degli artisti che saliranno sull’ambìto Palco del Premio Gianni Ravera: Ditonellapiaga reduce del successo all’ultimo Festival di Sanremo, Orietta Berti, Rettore, Fausto Leali Premio alla carriera a Sanremo 2026 e uno dei protagonisti di Canzonissima insieme a Fabrizio Moro, Eddie Brock reduce anche lui dal Festival di Sanremo, Gipsy Kings by Andrè Reyes, l’amatissimo comico Maurizio Battista ed altre gradite sorprese.

La serata sarà trasmessa in diretta da Radio Subasio, radio partner dell’evento che accoglierà nel backstage gli artisti per interviste esclusive.

“Gianni Ravera ha lanciato grandi nomi partendo da giovani sconosciuti. Portare avanti questa visione è un atto di gratitudine verso la nostra cultura musicale”. (Pasquale Mammaro)

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