Il cantautore romano Primogenito annuncia l’uscita del suo primo EP, “Affogare in acque amiche”, in arrivo il 15 maggio sulle piattaforme digitali via EMI Records Italy/Universal Music Italia.

5 brani e oltre 17 minuti per entrare e capire il mondo straordinario di Primogenito: ogni pezzo dell’EP ha un’anima, è un ‘micro-cosmo’, una storia a sé che merita di essere raccontata minuziosamente. Il progetto si può quasi definire una serie di storie di mitologia urbana dai chiari spunti auto-biografici.

“È un progetto a cui sto lavorando da due anni, scartando e inserendo dei pezzi. Ogni canzone parla di una situazione confortevole, di acque amiche, che però creano alla fine un senso di oppressioni, diventando logoranti e monotone” – racconta Primogenito.

L’EP affronta diverse tematiche care all’artista: dai riferimenti alla casa e alla famiglia, passando per l’analisi di certe situazioni relazionali fino alla ricerca di un’identità e del proprio ruolo nel mondo. È una sorta di Bildungsroman ovvero un racconto di formazione.

Il sound è tipicamente cantautorale con una venatura pop/rock alternative proveniente dagli anni ’70, ma con una forte impronta di modernizzazione. La musica e i testi, inoltre, cercano sempre di colpire ‘i sensi’ degli ascoltatori.

“Affogare in acque amiche” è dedicato ad una fan di nome Patrizia che non c’è più.

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