EVENTI

Aurora Ramazzotti, Guglielmo Scilla e Pierluca conducono i Diversity Media Awards 2025

Tornano venerdì 28 novembre i Diversity Media Awards, i riconoscimenti ideati e promossi dalla Fondazione Diversity che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti nel corso dell’anno precedente per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone e dei temi per Genere, Età, Etnia, LGBT+, Disabilità, Aspetto fisico e che, in occasione del decennale cambiano forma e inaugurano una social series da 13 episodi, con la conduzione di Aurora Ramazzotti, Guglielmo Scilla e Pierluca Mariti

Nel 2025 i Diversity Media Awards compiono dieci anni, dieci anni in cui sono state premiate oltre 100 produzioni cinematografiche, televisive, radiofoniche, digitali, assegnati oltre 30 Premi stampa ed eletti in ogni edizione i Personaggi e i Creator dell’anno, per riconoscere e celebrare la miglior produzione culturale italiana, quella capace di rappresentare in modo corretto e inclusivo la diversità, restituendo un racconto della società più autentico.

Nato come un evento fisico a Milano, trasmesso più volte anche in tv, prima su Real Time e successivamente su Rai1, l’evento chiuso in teatro si trasforma in una premiazione pop, diffusa, virale.

Un evento digitale che porta i premi laddove l’inclusione ha trovato negli anni una “casa” naturale e una straordinaria cassa di risonanza per istanze spesso totalmente escluse dall’informazione tradizionale, i social.

Un viaggio nella ricchezza della diversità, raccontato sui social da 13 video nei quali Aurora, Guglielmo e Pierluca celebrano tutte le nominate e i nominati delle varie categorie e annunciano i vincitori e le vincitrici dei Diversity Media Awards 2025, pubblicati sulla pagina Instagram di Fondazione Diversity il 28 novembre a partire dalle ore 11:00 e per tutta la giornata.

L’evento Diversity Media Awards è realizzato da Fondazione Diversity ETS in collaborazione con Show Reel Agency, la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Roma.
Partner tecnico: Framesi

I Diversity Media Awards sono un osservatorio costante dello stato dell’inclusività dei media d’informazione e d’intrattenimento: le segnalazioni per l’edizione 2026 riapriranno subito dopo il 28 novembre.

