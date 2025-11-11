Katy Perry ha pubblicato il suo nuovo singolo (e videoclip), “Bandaids”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo è prodotto da Justin Tranter (Lady Gaga, Dua Lipa), Sean Cook (Shaboozey, Paul Russell), Russ Chell (Kid Cudi, Tate McRae) e Eren Cannata (Teddy Swims, Demi Lovato).

È co-scritto da Katy assieme a Tranter, Cook, Chell, Cannata e Amanda “Kiddo” Ibanez.

“Bandaids” fonde una produzione dominata dalla chitarra con la voce potente di Katy, offrendo un ‘hook’ indimenticabile che colpisce a fondo.

Chiunque abbia vissuto, amato, sperimentato il cambiamento e ne sia uscito rafforzato può immedesimarsi in questo pezzo.

“Bandaids” abbraccia la bellezza e le difficoltà della vita con la Perry che ritorna ai suoi testi senza filtri che hanno contraddistinto da sempre la sua carriera.

Il videoclip ufficiale è diretto da Christian Breslauer (Ariana Grande, SZA, Lizzo) ed è disponibile da ora su YouTube.

La clip è una prova dell’humour e autoironia di Katy, mettendo in scena una serie di ‘quasi morti’ vignettistiche.

L’artista è attualmente in Europa con il suo “Lifetimes Tour”, 92 show in 5 continenti che ha già venduto oltre 1 milione di biglietti.

A causa dell’enorme richiesta sono state aggiunte date in Australia, Europa e Cina (le prime quattro date in Cina sono andate sold-out in meno di 1 minuto).

Questa leg si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi.

Dopo lo straordinario successo della data sold-out all’Unipol Arena a Bologna il 2 novembre scorso, domenica 19 luglio 2026 la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca.

Sarà l’unico concerto italiano di Katy Perry nel 2026.

