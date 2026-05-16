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“Kanye West”: concerto di Ye, il 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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YE - Kanye West
YE - Kanye West

I fan sanno che Ye sta preparando uno show immersivo senza precedenti, che porterà Reggio Emilia e tutta l’Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali.

La RCF Arena, gestita da C.Volo S.p.A., con capienza 103 mila persone, è già stata negli ultimi anni il palcoscenico di grandi produzioni internazionali ospitando artisti come Harry Styles, Rammstein e AC/DC. Questo appuntamento con YE si preannuncia irripetibile e destinato a entrare nella storia dei live.

Chi ha acquistato (o acquista) il biglietto con Pre e After Party, potrà accedere all’Iren Green Park (boulevard della RCF Arena) dalle ore 11.00 per lo show firmato da Zamna (inizio ore 12.00), il format nato a Tulum in Messico, oggi uno dei brand più importanti al mondo per la musica elettronica e per le esperienze immersive legate ai festival. L’area chiuderà alle 00.00.

L‘accesso al parterre del Main Stage apre alle ore 17.00.

Chi ha acquistato il biglietto Early Bird, potrà accedere al parterre del Main Stage dalle ore 16.30.

Orari soggetti a variazioni secondo disposizioni delle autorità competenti.

 I minori fino a 16 anni dovranno essere accompagnati da un maggiorenne; ai minori di 18 anni non è permesso acquistare e consumare alcolici all’interno della RCF Arena.

Informazioni sui parcheggi sono disponibili al seguente link www.parkforfun.com/it/park/hellwatt-festival-2026?park_id=578&event_id=5479.

Il biglietto Vip Village dà accesso al parcheggio denominato “Gold”.

Le persone con disabilità possono fare riferimento al seguente contatto: concerti@maniamicheonlus.org.

Per ogni informazione: info@cvolo.it.

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