Celebrati i 20 anni del gruppo di Protezione Civile “Giuseppe Speranza” di Trezzano sul Naviglio

“Un traguardo importante che racconta impegno, dedizione e spirito di servizio verso la comunità. La Protezione Civile è una delle eccellenze della Lombardia, grazie al lavoro quotidiano di migliaia di volontari che, con competenza e cuore, garantiscono sicurezza e assistenza in ogni situazione di emergenza”.

Così Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega e Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, intervenuto alla cerimonia per il ventesimo anniversario del Gruppo Comunale di Protezione Civile “Giuseppe Speranza” di Trezzano sul Naviglio.

“Regione Lombardia – prosegue Cecchetti – continua a investire risorse e formazione per rafforzare il sistema di protezione civile locale e la colonna mobile regionale, con oltre 25 milioni di euro stanziati nel periodo 2019-2026 e nuovi bandi per attrezzature e mezzi a disposizione dei gruppi comunali. A questi si aggiungono i fondi nazionali e del PNRR che potenziano ulteriormente la capacità di risposta del nostro sistema”.

“Anche il Governo – aggiunge Cecchetti – sta dimostrando grande attenzione verso il settore, con la nuova finanziaria che incrementa il Fondo regionale di protezione civile a 40 milioni di euro nel 2026 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, oltre ai 100 milioni aggiuntivi per il Fondo per le emergenze nazionali sia nel 2025 che nel 2026. Un impegno concreto per rafforzare la prevenzione, migliorare l’organizzazione dei soccorsi e sostenere il volontariato, che è la vera spina dorsale del sistema.”

“Grazie – conclude Cecchetti – a tutti i volontari di Trezzano e della Lombardia che, ogni giorno, rappresentano il volto più autentico della solidarietà e dell’impegno civico.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Altri articoli di Città Metropolitana di Milano