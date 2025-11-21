Da ieri 20 novembre, è in libreria e negli store digitali “E LUI SARÀ LEVON”, il nuovo romanzo del fotografo, sceneggiatore e autore ALESSIO PIZZICANNELLA, edito da Jasa Edizioni.

Il libro è disponibile in pre-order su JasaProductions.com.

Alessio Pizzicannella presenterà il suo nuovo libro in una serie di instore ed eventi.

Il tour ha preso il via oggi 21 novembre, a ROMA, presso Santedicola (Piazza Imola), dove l’autore dialogherà con Luigi Crea.

Sabato 22 novembre Alessio Pizzicannella sarà protagonista di tre appuntamenti: il primo si terrà alle ore 11.00 (firmacopie alle ore 13.00) a FRASCATI, in provincia di ROMA, presso la Libreria Ubik (Via Cairoli 32), per poi proseguire alle ore 18.00 alla Libreria Readerforblind di ROMA (Via di Monteverde 27), dove dialogherà con Sandro Bonvissuto e concludersi alle ore 20.30 all’Asino D’Oro di GROTTAFERRATA, in provincia di ROMA (Via Giuseppe Verdi 8).

Domenica 23 novembre, alle ore 11.00, l’autore sarà a NAPOLI, ospite dei Magazzini Fotografici (Via S. Giovanni in Porta, 32), per un appuntamento moderato da Alba La Marra.

Il tour proseguirà il 29 novembre, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Popolare di ASCONA (Piazza Giuseppe Motta, 37, Locarno) e il 30 novembre alla Feltrinelli di AREZZO (Via Giuseppe Garibaldi, 107), dove Alessio Pizzicannella dialogherà con Pau dei Negrita.

“E LUI SARÀ LEVON” è un romanzo corale che esplora i temi della fede, della ricerca di sé, del potere e della disuguaglianza, mostrando come la società contemporanea abbia trasformato la spiritualità e la ricerca di senso in merce e strumento di autopromozione.

https://www.alessiopizzicannella.com/

https://www.instagram.com/alessio_pizzicannella/

