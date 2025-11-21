“Indagini Live”: Stefano Nazzi, nei teatri con un nuovo caso

La fine di questo 2025 sarà l’occasione per STEFANO NAZZI di festeggiare un’altra serie di importanti risultati.
Dopo lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di Firenze) che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne estive, il suo spettacolo INDAGINI LIVE è pronto a tornare nel 2026 con un nuovo massacro, non svelato e già attesissimo, e nuove date che si aggiungono al già fitto calendario di appuntamenti.
Salgono a 4 le date a TAM Teatro Arcimboldi Milano (la nuova data è il 9 aprile 2026) e si raddoppia l’appuntamento di Firenze (27 aprile al Teatro Verdi).
Questi dati straordinari confermano il successo dello spettacolo e dell’accoglienza del pubblico nei confronti di Stefano e proprio come per le altre tournée alcune date sono già sold-out in prevendita: si tratta delle prime due date al TAM Teatro Arcimboldi Milano (19 e 20 febbraio), ormai casa di INDAGINI LIVE, e di quelle di Bologna (4 marzo), Roma (24 aprile) e Torino (4 maggio).
Questo l’elenco aggiornato degli appuntamenti di INDAGINI LIVE 2026, che per la prima volta approderà anche all’estero, a Londra.
19 febbraio 2026 MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano – SOLD OUT
20 febbraio 2026 MILANO -TAM Teatro Arcimboldi Milano – SOLD OUT
2 marzo 2026 TRIESTE – Politeama Rossetti
4 marzo 2026 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium – SOLD OUT
5 marzo 2026 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium
7 marzo 2026 BASSANO DEL GRAPPA – CMP Arena
9 marzo 2026 BRESCIA – Teatro Display
24 marzo 2026 LONDRA – Shepherd’s Bush Empire
09 aprile 2026 MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano – NUOVA DATA
13 aprile 2026 CREMONA – Teatro Ponchielli
14 aprile 2026 GENOVA – Politeama Genovese
17 aprile 2026 BARI – Teatro Palatour
19 aprile 2026 PESCARA – Teatro Massimo
20 aprile 2026 ANCONA – Teatro delle Muse
24 aprile 2026 ROMA – Teatro Conciliazione – SOLD OUT
25 aprile 2026 ROMA – Teatro Conciliazione
27 aprile 2026 FIRENZE – Teatro Verdi – NUOVA DATA
28 aprile 2026 FIRENZE – Teatro Verdi
30 aprile 2026 NAPOLI – Teatro Bellini
2 maggio 2026 MONTECATINI – Teatro Verdi
4 maggio 2026 TORINO – Teatro Colosseo – SOLD OUT
t maggio 2026 TORINO – Teatro Colosseo
8 maggio 2026 PIACENZA – Teatro Municipale
9 maggio 2026 LEGNANO – Teatro Galleria
11 maggio 2026 SANREMO – Teatro Ariston
13 maggio 2026 MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano
I biglietti per le nuove date sono disponibili per la vendita generale a questo link
