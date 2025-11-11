M’Annammor ‘E Me – Vol. 1 nasce da una presa di coscienza profonda e dolorosa: racconta il momento in cui si impara a riconoscere l’amore vero, partendo da sé stessi.

Attraverso una scrittura intensa e diretta, Giulia Molino affronta il tema dell’autoaccettazione e della rinascita interiore, mettendosi a nudo in un racconto che intreccia vulnerabilità e consapevolezza.

Il brano esplora la difficoltà nel distinguere l’amore dal turbamento e il coraggio necessario per intraprendere un percorso di crescita personale, imparando a convivere con le proprie fragilità.

Cantata in napoletano, M’Annammor ‘E Me – Vol. 1 celebra il profondo legame di Giulia Molino con la sua Napoli.

L’artista sceglie il dialetto della sua terra per dare voce, con autenticità e intensità, a un messaggio universale. Un linguaggio viscerale e poetico che le permette di raccontarsi senza filtri, con quella forza e verità che nascono dalle proprie radici.

È un manifesto di empowerment femminile, un invito rivolto a tutte le donne a non lasciarsi definire dalle proprie ferite, ma a trasformarle in forza, luce e libertà.

Giulia Molino, per l’occasione, si esibirà in un live esclusivo, il prossimo 14 novembre, e presenterà per la prima volta M’Annammor ‘E Me – Vol. 1 davanti ai fan, presso la boutique di Juicy Couture, partner ufficiale, presso Scalo Milano Outlet & More.

La collaborazione con Juicy Couture celebra una visione condivisa di autenticità, indipendenza e femminilità consapevole: valori che accomunano l’artista e il brand, entrambi simboli di una generazione libera di esprimersi senza compromessi.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia