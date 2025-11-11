Giuseppe “Peppe” Avolio “Peppart” è un vignettista, caricaturista, illustratore e ritrattista.

Muove i suoi primi passi nel settore della vignettistica sportiva per riviste calcistiche come Ultrazzurro e i quotidiani Cronache di Napoli, Gazzetta dello Sport edizione campana, ed Il Roma.

Illustratore e vignettista per tante case editrici come Graus editore, Pironti editore e Guida Editore.

Giornalista pubblicista dell’ordine dei giornalisti campani, pubblica numerosi libri di vignette sulla sua squadra del cuore, il Napoli (“Non sarò mai più l’ultimo della classe”, “Un ciuccio da champions“, “Caricato a Spallettoni”) e illustra numerosi libri di autori delle sue case editrici.

Nel 2011 vince il premio quale autore di libro di satira illustrata al Premio Massimo Troisi per la città di San Giorgio a Cremano ed il premio culturale “Il Candelaio” della città di Nola.

Ospite con le sue vignette di cultura, sport per tante trasmissioni nazionali e regionali.

Ha lavorato come ospite fisso in qualità di vignettista per la trasmissione tv “Protagonisti” su Espn Classics Sport, Sky mondiale 2006, Buongiorno Cielo su Cielo tv ed Alice tv, Juventus Channel (qualche puntata in diretta studio e dallo stadio da Napoli), Sportitalia nel format Leo Talk e RAI 2 in Ti sembra normale?.

Insegna in numerosi laboratori con le scuole l’arte del disegno vignettistico, illustrato, fumettato e ritrattistica.

Ha dipinto per il Comune di San Giorgio, sulle strade della cittadina campana, le panchine, con le scene dei film, locandine e gli sketch di Massimo Troisi e de “La Smorfia” in forma vignettistica che, tutt’ora, fanno parte di un percorso culturale visitato da tutti in ricordo dell’attore partenopeo.

Ha allestito numerose mostre di caricature, tra cui spicca quella dell’attore Massimo Troisi al museo Pan di Napoli e Napoletanità in vignetta e la mostra su Maradona in caricatura in Villa Bruno a San Giorgio a cremano.

Ha Insegnato ritrattistica e stili di disegno e pop art presso la Make-up Artist School di Monica Robustelli.

L’artista Peppart è noto anche per le sue tante consegne di caricature a molti artisti, tra i quali cantanti e attori nazionali nonché conduttori dei più importanti programmi televisivi.

Peppart, inoltre, partecipa su invito ad eventi privati, aziendali e comunali.

